В Норвегии предрекли взлет цен на электроэнергию без «Северного потока» Министр энергетики Норвегии предрек «цены до небес» без запуска «Северного потока»

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Если газопровод «Северный поток» не будет запущен после плановой инспекции, цены на электроэнергию в Норвегии могут взлететь до небес, заявил изданию Europower министр нефти и энергетики страны Терье Осланд. По его словам, серьезные последствия будет иметь и нормирование электроэнергии в некоторых частях Европы, которое может быть введено и в самой Норвегии

Если газопровод, по которому энергоносители транспортируются из России в Германию, не будет запущен вновь, проблем возникнет еще больше. Высока вероятность того, что цены взлетят до небес, — отметил Осланд.

Ранее обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард предположила, что остановка работы газопровода «Северный поток» и прекращение поставок российского газа в Европу может стать причиной крупнейшего энергетического кризиса в истории континента. По словам опрошенных журналистом экспертов, Германия и ее соседи ощутят значительное давление на свои экономики из-за отсутствия энергоресурсов из России, что будет иметь последствия и с точки зрения политической солидарности между странами ЕС. Между тем норвежская компания Equinor сообщилао технических проблемах на месторождении Sleipner в Норвегии, которые привели к утечке и временной остановке добычи и поставок газа в Европу.