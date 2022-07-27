В Норвегии цены на электричество побили исторический рекорд Europower: цены на электричество в нескольких регионах Норвегии побили исторический рекорд

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Женщина держит в руках банкноты норвежской кроны

Цены на электричество в нескольких регионах Норвегии побили исторический рекорд, превысив отметку в четыре норвежские кроны (24,13 рубля) за киловатт, пишет информбюро Europower, ссылаясь на данные общеевропейской энергетической биржи Nord Pool. Предыдущий антирекорд был установлен в декабре прошлого года: тогда цена на электричество поднялась до 3,95 кроны (24 рубля).

Предрождественский рекорд [2021 года] полностью побит 24-часовой ценой в NO2 (зона на юге страны. — NEWS.ru) в четверг: 4,22 норвежские кроны/кВтч. Это приведет к тому, что цена для конечных пользователей составляет почти шесть норвежских крон/кВтч — без учета субсидии на электроэнергию для потребителей, — сказано в сообщении.

Ранее общественная телерадиовещательная корпорация YLE сообщила, что отказ Финляндии от российских энергоносителей может привести к тому, что уже этой зимой на территории страны могут начаться перебои с электроснабжением. Местные операторы будут отключать электроэнергию максимум на два часа в сутки.

До этого операционный менеджер Fingrid Тимо Кауконен сообщил, что дочерняя организация российской компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — 14 мая остановила поставки электроэнергии в Финляндию. В Хельсинки отметили, что нехватка энергоснабжения будет компенсироваться за счет увеличения импорта из Швеции и выработки больших объемов электроэнергии в Финляндии.