В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога В Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях Украины объявлена воздушная тревога

В Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на территории Запорожской области, контролируемой Киевом, объявлена воздушная тревога, об этом сообщили главы регионов и местные СМИ в своих Telegram-каналах. Так, по словам председателя Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, тревога объявлена по всей области.

Воздушная тревога! Вся область. 13:59 (14:59 по мск. — NEWS.ru), — написал Ким.

Глава Полтавской области Дмитрий Лунин также сообщил о воздушной тревоги в регионе. Он подчеркнул, что это связано с опасностью ракетных обстрелов.

Об этом же рассказал и председатель Кировоградской облгосадминистрации Андрей Райкович. Детали произошедшего он не уточнил.

Авторы Telegram-канала «Труха Днепр» пишут, что на территории Днепропетровской области, как и в находящихся вокруг регионах, сработала воздушная тревога.

А вот и воздушная тревога, — отметили они.

Секретарь Запорожской ОВА Анатолий Куртев тоже рассказал о возможных обстрелах территории региона, контролируемой КИевом, и призвал местных жителей спрятаться в укрытиях.

Ранее утром воздушная тревога была объявлена в трех регионах на западе Украины. Предупреждения действовали в Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях Украины, об этом свидетельствовали данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Также в ночь на 4 ноября воздушная тревога объявлялась в Винницкой и Житомирской областях Украины. Уже отменили тревогу, которая прежде звучала в Черкасской, Киевской, Харьковской и Кировоградской областях.

Воздушная тревога в разных областях Украины объявляется начиная с 10 октября. В тот день ВС РФ стали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на теракт, совершенный на Крымском мосту.