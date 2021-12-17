В Нидерландах вводят временный локдаун из-за «омикрона»

Нидерланды из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон» объявили локдаун с 19 декабря до 14 января. Заявил об этом исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте, признавшийся, что власти такого не ожидали, сообщает РИА Новости.

Нидерланды с завтрашнего дня вводят локдаун... Это оказалось неизбежно. Штамм «омикрон» распространяется быстрее, чем мы ожидали, — подчеркнул Рютте.

По его словам, в обозначенный временной период будут закрыты все бары, рестораны, магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные залы.

Также не будут работать парикмахерские и салоны красоты, рождественские ярмарки отменены. Жителям страны оставили в открытом доступе лишь продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы.

Ранее стало известно, что в Австрии 13 декабря завершился локдаун, заявил канцлер республики Карл Нехаммер. Ограничения сохранились только для непривитых граждан. По словам политика, решение об окончании локдауна приняли главы федеральных земель. Канцлер добавил, что право самостоятельно ужесточать или смягчать ограничительные меры остаётся за региональными властями.