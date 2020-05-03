В Нидерландах от коронавируса умерли более пяти тысяч человек

https://static.news.ru/photo/3aad6a72-8d44-11ea-a992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paulo Amorim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв COVID-19 в Нидерландах перешло отметку в 5 тысяч. Об этом сообщили в Национальном институте здравоохранения (RIVM).

Медики отметили также, что за прошедшие сутки число смертей увеличилось на 69, за все время в стране скончались 5056 человек. В этот же период увеличилось на 335 число новых случаев коронавируса. Сейчас в стране заболели 40 571.

В больницы на лечение поступили почти 11 тысяч человек, приводит данные RIVM РИА Новости. При этом в субботу прирост заболевших составил 445 новых случаев, а не смогли победить COVID-19 94 человека.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Турции продлили запрет на въезд и выезд в 31 провинцию.