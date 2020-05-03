В Нидерландах от коронавируса умерли более пяти тысяч человек

Число жертв COVID-19 в Нидерландах перешло отметку в 5 тысяч. Об этом сообщили в Национальном институте здравоохранения (RIVM).
Медики отметили также, что за прошедшие сутки число смертей увеличилось на 69, за все время в стране скончались 5056 человек. В этот же период увеличилось на 335 число новых случаев коронавируса. Сейчас в стране заболели 40 571.
В больницы на лечение поступили почти 11 тысяч человек,
Как писал NEWS.ru, ранее власти Турции продлили запрет на въезд и выезд в 31 провинцию.
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