В Ницце арестовали четверых украинцев, захвативших виллу россиянина

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В Ницце арестованы четверо граждан Украины, занявших виллу собственника из России, сообщил портал BFM TV. Владелец виллы предупреждён о ситуации и пытается вернуться во Францию. Сообщается, что на виллу не распространяются международные санкции в отношении российских олигархов и их имущества.

Четверо украинцев <...> сменили замок на входе в помещение. Они утверждают, что знают владельца, — говорится в сообщении.

Своё решение арестованные объяснили действиями России на Украине. При этом полицию, задержавшую украинцев, вызвал приятель владельца виллы, заметивший присутствие посторонних. Имя хозяина виллы не называется.

8 апреля сообщалось, что ЕС заморозил имущество российских граждан на общую сумму €30 млрд, включая вертолёты, яхты и недвижимость. Позже в Финляндии были конфискованы активы бизнесмена Геннадия Тимченко, в частности крупнейшая крытая арена Финляндии. К аналогичным мерам прибегли и власти Франции, конфисковавшие активы Тимченко и главы Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова. Великобритания, в свою очередь, заморозила имущество Романа Абрамовича на сумму более $7 млрд.