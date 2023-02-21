НАТО сожалеет о решении Москвы приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости. Он добавил, что члены организации посылают Москве «четкое сообщение» о том, что НАТО будет защищать свои территории. Глава Альянса подчеркнул, что если какая-то из стран НАТО будет атакована, это будет равносильно атаке на весь Блок.
НАТО сожалеет о решении Москвы приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, — сказал Столтенберг.
По мнению генсека приостановке участия России в ДСНВ также означает крах системы ядерного сдерживания.
21 февраля президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора. По словам главы РФ, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона.