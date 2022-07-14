В Moody's оценили возможность ФРГ сократить зависимость от газа из России В Moody's назвали труднодостижимой цель Германии сократить зависимость от российского газа

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что цель, которую поставили в Германии по сокращению зависимости от российского газа до 10% к 2024 году, достичь будет сложно. Запасов газа в стране, как и в Италии, хватит лишь на один зимний месяц, при этом нет гарантий того, что все резервы потратят внутри Германии, отмечает агентство.

Германия стремится сократить свою зависимость от российского газа. Хотя Германия уже постепенно снизила этот показатель с 60% в 2020 году до 35% к середине апреля, достижение цели в 10% означает замену около 42 миллиардов кубических метров, что будет непросто, — отмечается в сообщении.

Даже Италия, имеющая трубопроводы в Северную Африку и СПГ-терминалы, имеет возможность добиться отказа от российского газа только к 2025 году. При этом и ФРГ, и Италия, как считают в Moody's, при дальнейшем сокращении поставок газа из России увеличат свое долговое бремя.

Различные анализы последствий указывают на то, что воздействие на экономику Германии будет составлять от 3 до 6% ВВП, а для Италии — от 1 до 3%, — подчеркнули в агентстве.

Ранее стало известно, что премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил: в седьмом пакете антироссийских санкций ЕС не окажется ограничений на поставки газа из России. Фиала уточнил, что санкциями, в частности, будет запрещен импорт золота из России, экспорт в Россию запретят для некоторых товаров двойного назначения.