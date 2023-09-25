В Молдавии не понимают, что за ракета упала в Приднестровье Минобороны Молдавии: происхождение упавшей в Приднестровье ракеты неизвестно

Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Министерство обороны Молдавии в Telegram заявило, что не знает, откуда прилетела ракета в Приднестровье, и кому она принадлежит. В ведомстве подчеркнули, что будут продолжать изучать информацию об упавшем снаряде. О падении ракеты в приднестровской деревне Кицканы ранее сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии региона Олег Беляков.

В отношении предполагаемой ракеты, обнаруженной в Приднестровском регионе, сообщаем, что на место происшествия прибыли военные наблюдатели Совместных миротворческих сил. На данном этапе происхождение идентифицированного объекта не ясно, а его траектория не подтверждена из независимых источников. Власти штата будут продолжать информировать общественность по мере получения более проверенной информации об этом инциденте, — говорится в сообщении Минобороны Молдавии.

О том, что на территории Приднестровья нашли обломки ракеты С-300, Беляков сообщил утром 25 сентября. По его словам, перед падением снаряда прогремел взрыв. Он отметил, что боеприпас упал в огород, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей беспилотного летательного аппарата на своей территории, недалеко от границы с Украиной. На место была отправлена группа специалистов для проверки.