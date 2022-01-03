В Минздраве Франции считают, что «омикрон» станет последней волной COVID

Глава Минздрава Франции Оливье Веран прогнозирует, что штамм «омикрон» станет последней волной пандемии коронавируса, сообщает RT. Ранее такое предположение сделали в Дании. Это связано с тем, что из-за высокого темпа распространения штамма, антитела к COVID-19 получит абсолютное большинство — как в результате болезни, так и благодаря вакцинации.

Не смотря на чрезвычайно высокую скорость циркуляции «омикрона», в большинстве случаев инфицированные этим вариантом коронавируса переносят болезнь легко, рассказал Веран. Он отметил, что в палатах интенсивной терапии в основном лежат те, у кого выявлен «дельта»-штамм.

Такого же мнения придерживаются и в Дании. Как заявила технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе, особенности протекания заражения «омикрон»-штаммом могут свидетельствовать о скором окончании пандемии. После новой волны заболеваний с этой мутацией она может пойти на убыль. Краузе напомнила, что «омикрон» оказывает менее разрушительное воздействие на организм, нежели его предшественник.