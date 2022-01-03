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Европа

В Минздраве Франции считают, что «омикрон» станет последней волной COVID

20:48, 03 января 2022
В Минздраве Франции считают, что «омикрон» станет последней волной COVID Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава Минздрава Франции Оливье Веран прогнозирует, что штамм «омикрон» станет последней волной пандемии коронавируса, сообщает RT. Ранее такое предположение сделали в Дании. Это связано с тем, что из-за высокого темпа распространения штамма, антитела к COVID-19 получит абсолютное большинство — как в результате болезни, так и благодаря вакцинации.

Не смотря на чрезвычайно высокую скорость циркуляции «омикрона», в большинстве случаев инфицированные этим вариантом коронавируса переносят болезнь легко, рассказал Веран. Он отметил, что в палатах интенсивной терапии в основном лежат те, у кого выявлен «дельта»-штамм.

Такого же мнения придерживаются и в Дании. Как заявила технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе, особенности протекания заражения «омикрон»-штаммом могут свидетельствовать о скором окончании пандемии. После новой волны заболеваний с этой мутацией она может пойти на убыль. Краузе напомнила, что «омикрон» оказывает менее разрушительное воздействие на организм, нежели его предшественник.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране сейчас нет никаких новых мер для борьбы с вариантом «омикрон», который мягче, чем предыдущие формы коронавируса, передаёт Reuters.

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