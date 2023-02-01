В Милане задержали 52-летнюю украинку во время секса с молодым египтянином

Фото: Mourad Balti Touati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Милан, Италия. Полиция в метро

Итальянские карабинеры задержали в Милане 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина, которые занимались сексом в лифте местного метро, сообщил новостной телеканал Tgcom24. Они обвиняются в совершении непристойных действий в общественном месте.

Правоохранителей вызвали сотрудники красной линии миланского метро, обнаружившие заблокированным лифт, который соединяет площадь Лорето с платформой одноименной станции метро. В этом лифте была обнаружена пара, занимавшаяся сексом. Как выяснилось, оба задержанных в прошлом уже совершали различные правонарушения.

За непристойные действия в общественном месте статья 527 Уголовного кодекса Италии предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от €5 тысяч до €30 тысяч. Однако в октябре в парламент был внесен законопроект, предусматривающий возврат к тюремному заключению на срок от трех месяцев до трех лет за это преступление. Лицами, совершающими непристойные действия в общественном месте, могут быть, в частности, признаны туристы, которые купаются летом в городских фонтанах.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии намерены принять новый Уголовный кодекс, который разрешит лишать свободы сроком до одного года за внебрачный секс. В нем также останется норма об уголовной ответственности за проведение абортов, кроме случаев изнасилования. Изменения в законодательстве также закрепят запрет на оскорбление президента и государственных ведомств и выражение любых взглядов, противоречащих государственной идеологии.