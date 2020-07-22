В МИД РФ заявили об ответных мерах Москвы на «киберсанкции» ЕС

https://static.news.ru/photo/915e42ba-cc3c-11ea-8c82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва не оставит без ответа «киберсанкции» Евросоюза, если они будут введены в отношении России, заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

Дождёмся развития событий. Если «киберсанкции» ЕС станут реальностью, разумеется, не оставим этот шаг без ответа, — сказал Титов в интервью NEWS.ru.

По словам первого замминистра иностранных дел, в Москве неоднократно заявляли, что принятие в международных отношениях разного рода запретительных мер — это тупиковый путь. Любые разногласия можно преодолеть в ходе диалога.

Не могли также не обратить внимание на элемент правового абсурда в логике наших германских коллег: в ответ на некий киберинцидент четырёхлетней давности в Берлине намерены задействовать рамочный механизм еэсовских ограничительных мер, который появился только в 2019 году. Иными словами, его пытаются применить «задним числом», — заключил Титов.

Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что список российских граждан и юрлиц в рамках киберсанкционного механизма ЕС готов и Германия активно предпринимает дальнейшие шаги в рамках Евросоюза.

Как ранее писал NEWS.ru, посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в конце мая в МИД ФРГ из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.

Полностью интервью В. Титова будет опубликовано на сайте NEWS.ru.