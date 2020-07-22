В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Чехией

https://static.news.ru/photo/03043092-ccaf-11ea-b67d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов заявил, что готов стать переговорщиком от России на консультациях с Чехией.

Мы к такому разговору призываем давно, однако складывалось устойчивое впечатление, что чешская сторона ранее всячески уходила от него. Определённый оптимизм вызывает анонсированное на днях назначение директора международного департамента Канцелярии президента Чехии Рудольфа Йиндрака чешским специальным представителем на консультациях. Со своей стороны готов выступить его визави, — сказал Титов в интервью NEWS.ru.

По словам высокопоставленного дипломата, и в Москве, и в Праге понимают необходимость проведения консультаций по проблемным вопросам двусторонних отношений.

Организации такой встречи в настоящее время, к сожалению, препятствует сохраняющаяся неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация и связанные с этим ограничения по взаимным поездкам. Именно поэтому с целью придания импульса для запуска переговорного процесса соответствующими полномочиями наделён посол России в Чехии Александр Змеевский. Рассчитываем на скорейшее начало консультаций, — заключил первый замглавы МИД РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, первый замглавы МИД РФ Владимир Титов заявил, что Москва не оставит без ответа «киберсанкции» Евросоюза, если они будут введены в отношении России.

Полностью интервью В. Титова будет опубликовано на сайте NEWS.ru.