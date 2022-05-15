В МИД Финляндии назвали срок подачи заявки о вступлении в НАТО Глава МИД Финляндии Хаависто: страна может подать заявку на членство в НАТО в среду, 18 мая

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Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО, предположительно, в среду, 18 мая. Об этом сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто. Его слова приводит шведская газета Aftonbladet.

Хаависто спросили. когда и как Финляндия намерена пожать заявку.

Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны, — рассказал дипломат.

Также он признался, что Финляндия готовится к «традиционным военным угрозам» от России в ответ на свои действия.

Кроме того, Хаависто отметил, что доволен, как проходит процесс подготовки к всуплению в НАТО в Швеции. Предполагается, что обе страны подадут заявки в альянс одновременно.

В субботу, 14 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу инициативы своей страны по вступлению в НАТО. По мнению Путина, отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета ошибочен, так как никаких угроз безопасности Финляндии не существует.

Голосование в парламенте страны по вопросу о заявке в НАТО, как ожидается, состоится в понедельник, 16 мая.