В MI5 отреагировали на заявления о причастности к ЧП на «Северных потоках» В MI5 назвали «агрессией России» слова о причастности Британии к ЧП на «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум назвал «российской агрессией» заявление о причастности Лондона к теракту на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Британия должна быть готова к «российской агрессии» на годы вперед, отметил он в ежегодном докладе с оценкой угроз, который размещен на сайте MI5.

Маккаллум подчеркнул, что «российская агрессия» может быть как открытой, так и скрытой. Заявления российского Минобороны о причастности Великобритании к теракту на газопроводах в Балтийском море он назвал «открытой агрессией».

Часть (агрессии), которую будет выявлять и пресекать MI5, будет скрытой. Но большая ее часть, как сейчас в случае с энергетическими рычагами, будет открытой, — пояснил глава службы контрразведки.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США являются основными выгодоприобретателями от диверсии на «Северных потоках». Он добавил, что СМС-сообщение со словами «все сделано», которое бывший премьер Великобритании Лиз Трасс после подрыва газопроводов прислала госсекретарю США Энтони Блинкену, наводит на мысли о причастности к теракту британских ВМС.