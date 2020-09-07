В Лондоне возобновились слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

https://static.news.ru/photo/7d7253b0-f0f2-11ea-8f78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

В центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли возобновилось рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Слушания должны были пройти ещё в мае, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса. В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш за нарушение условий освобождения под залог. В марте 2020 года суд отказался освобождать Ассанжа из тюрьмы. Представители американских властей настаивали на том, что он должен остаться в тюрьме до решения по экстрадиции. В случае экстрадиции в США ему грозит до 175 лет лишения свободы, пишет «Интерфакс».

Юристы, представляющие власти США, добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям, основное из которых связано с самым крупным в истории страны обнародованием засекреченной информации.

В 2010 году шведские власти заподозрили австралийца в сексуальном насилии, но позже сняли обвинения против журналиста. С 2012-го основатель сервиса WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве Эквадора, но весной 2019 года британцы задержали его. Адвокаты называют преследование активиста политически мотивированным.

Как писал NEWS.ru ранее, Национальный союз журналистов Великобритании опубликовал резолюцию в защиту основателя WikiLeaks. Они требуют отказаться от его экстрадиции в Соединённые Штаты. Управляющий совет организации считает, что предъявление обвинений мужчине сопровождается реальными сроками за публикацию достоверных данных.