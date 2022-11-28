В ЛНР заявили о близкой катастрофе в энергетике Украины Офицер ЛНР Марочко: ситуация в энергетике Украины близка к катастрофе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В адрес Министерства обороны Украины поступили аналитические материалы из НЭК «Укрэнерго», согласно которым ситуация в энергетической сфере в отдельных регионах близка к катастрофической, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его данным, энергомощности ряда регионов выведены из строя более чем на 60%, ситуация осложняется дефицитом квалифицированных бригад и нехваткой комплектующих для ремонта.

Продолжение деструктивной деятельности России в отношении энергосистемы будет способствовать снижению работоспособности ряда объектов жизнеобеспечения, <...> что может привести к дестабилизации обстановки в регионах, в том числе росту протестных настроений среди населения, — сказано в сообщении.

Ранее бывший заместитель главы МЧС России Михаил Фалеев заявил, что массированные ракетные удары ВС РФ по критически важным объектам Украины могут привести к каскадному обрушению всей энергетической системы страны и полному параличу управления войсками. По его словам, причиной подобного развития ситуации станет отсутствие модернизации системы. Фалеев отметил, что энергосистема Украины строилась и развивалась во времена СССР, следствием чего стала ее региональная закольцованность, ремонтопригодность и наличие универсальных агрегатных элементов.