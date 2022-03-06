В ЛНР сообщили о перестрелке между ВСУ и нацбатальонами у Лисичанска

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что разведка республики зафиксировала перестрелку в районе Лисичанска. Боестолкновение велось между нацбатальонами и ВС Украины. По его словам, этот факт свидетельствует о том, что в подконтрольном Киеву городе находятся разрозненные подразделения без командования.

В районе 12:00 нашей разведкой была зафиксирована перестрелка между нацбатальонами и Вооружёнными силами Украины. Это происходило в населённом пункте Лисичанск, — сказал Марочко.

4 марта сообщалось, что украинские войска обстреляли штаб националистического батальона «Азов» в Мариуполе из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Отмечается, что было уничтожено более 20 боевиков и десять единиц техники.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.