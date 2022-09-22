В ЛНР сообщили о гибели двух грибников под Лисичанском МЧС ЛНР: две женщины подорвались на мине в лесу в Лисичанске

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Мина, обнаруженная саперами во время разминирования

В населенном пункте Лисичанск Луганской Народной Республики две женщины подорвались на мине во время сбора грибов, сообщает МЧС ЛНР в официальной группе во «ВКонтакте». По данным ведомства, они скончались на месте в результате осколочных ранений.

21 сентября в 14:59 на пункт связи ГПСЧ № 59 Лисичанского ГПСО прибыл 51-летний заявитель с информацией о том, что в районе реки Северский Донец подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете две женщины. <...> Женщины 49 и 50 лет собирали грибы и в результате срабатывания растяжки (предварительно, ОЗМ 72) от осколочных ранений погибли на месте, — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. В МЧС ЛНР посоветовали местным жителям отказаться от прогулок по лесопарковым зонам в местах, где проходили или проходят до сих пор боевые действия.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что вероятные атаки Киева на ЛНР и ДНР после оглашения итогов референдумов нужно будет расценивать как агрессию против России. Она подчеркнула, что Киев должен найти в себе мужество, чтобы принять решение народа о вступлении в состав России. По словам сенатора, никакое государство в мире не вправе воспрепятствовать свободному волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР и неподконтрольных Киеву территорий.

Референдумы о вхождении регионов в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Соответствующие заявления сделали в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.