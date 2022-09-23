В ЛНР саперы приступили к обследованию избирательных участков

Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru via globallookpress.com

Саперы обследуют избирательные участки, предназначенные для проведения референдума о присоединении к России, в ЛНР. Специалисты проверяют не только сами помещения, но и прилегающую к ним территорию, сообщает Минобороны России.

Для поиска взрывчатки используются служебные собаки и новейшее оборудование.

В ходе работы специалисты МПЦ применяют новейшее оборудование, в том числе мобильный инженерный комплекс разминирования и микровидеокамеры, которые позволяют осматривать труднодоступные участки помещений, системы вентиляции, кондиционирования, — говорится в сообщении.

Саперам в короткие сроки предстоит осмотреть десять районов ЛНР, где откроются более 150 участков для голосования.

В целях безопасности в течение первых четырех дней граждане Донбасса проголосуют на дому. Обход начинается сегодня, 23 сентября, работники избиркомов посетят каждый дом и каждую квартиру с переносными ящиками для голосования. Проголосовать смогут и те, кто защищает Донбасс, и беженцы, уехавшие в Россию.

Голосование о вхождении региона в состав России будет проходить с 23 по 27 сентября. Свое желание присоединиться к РФ выразили также Донецкая Народная Республика, Херсонская и Запорожская области.

Накануне в Херсонской области были задержаны диверсанты, планировавшие теракты на объектах гражданской инфраструктуры для срыва референдума. Во время задержания террористической ячейки один из фигурантов при оказании вооруженного сопротивления ликвидирован, четверо арестованы.