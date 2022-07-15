В ЛНР заявили о расстрелах мирных жителей украинскими военными в Соледаре В ЛНР обвинили украинских военных в расстреле пророссийски настроенных мирных жителей в Соледаре

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Украинские военные расстреливают мирных жителей Соледара, которые поддерживают Россию, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные местных разведчиков. По его словам, солдаты ВСУ вывозят пророссийски настроенных людей за территорию города, а затем убивают их, пишет ТАСС. Марочко подчеркнул, что подобные факты также зафиксированы в Рубежном и Северодонецке.

Местное население (Соледара. — NEWS.ru) уже прозвало эти группы «зондеркоманда», поскольку есть данные, что местное население они (украинские солдаты. — NEWS.ru) вывозят и расстреливают, — заявил Марочко.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские военные закрепились в жилой застройке Соледара и планируют использовать мирных жителей в качестве живого щита. Он добавил, что сейчас союзные силы РФ и Луганской Народной Республики ведут разведку и работают над определением огневых точек ВСУ.

Союзные войска вошли на окраины Соледара 13 июля. По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, в ближайшие несколько дней город может перейти под контроль республики.