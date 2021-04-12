В ЛНР раскрыли, зачем лидеры "евромайдана" объявили АТО

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Антитеррористическую операцию (АТО) на юго-востоке Украины лидеры «евромайдана» Пётр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов объявили для того, чтобы защитить незаконный захват власти в стране. Об этом заявил представитель непризнанной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник.

Семь лет преступлению, за которое ещё не наступила расплата. Объявление АТО — это преступный шаг, растоптавший конституцию и права человека на Украине, — приводит слова Мирошника РИА Новости.

По мнению представителя самопровозглашённой ЛНР, Порошенко, Яценюк и Турчинов отправили армию против граждан Донбасса, «чтобы защитить свой неконституционный захват власти». АТО Мирошник называет «карательной операцией», в ходе которой использовались «легализованные бандформирования».

При этом Родион Мирошник убеждён, что инициаторы АТО стремились решить сразу несколько задач, в том числе — уйти от наказания за госпереворот, «потопить в крови антимайданный протест» и вычеркнуть неугодный электорат из списков голосующих на президентских выборах, дабы обеспечить широкий простор для манипуляций при избрании Порошенко главой государства.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, как власти «наплевали» на участников АТО в Донбассе. Об этом писал NEWS.ru.