В ЛНР предотвратили теракт, запланированный для срыва референдума В ЛНР предотвратили теракт, запланированный спецслужбами Украины в дни референдума

Фото: shutterstock

Руководство Луганской Народной Республики предотвратило теракт, который запланировали спецслужбы Украины в дни проведения референдума, сообщается на сайте министерства государственной безопасности ЛНР. Согласно информации ведомства, украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленное должностное лицо ЛНР.

Министерством государственной безопасности предотвращен теракт, планировавшийся к осуществлению спецслужбами Украины накануне проведения референдума по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ на правах субъекта, — говорится в сообщении.

Ранее российские силовики нашли и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, подготовленные для терактов. Взрывчатка была обнаружена в двух домах при отработке оперативной информации.

В сентябре российские силовые структура раскрыли агента украинских спецслужб, полковника СБУ в отставке и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета ВВС Николая Сапогу. Сотрудник Службы безопасности Украины вербовал своих студентов для шпионажа в пользу Киева.