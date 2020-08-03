В Литве осквернили памятник еврейскому духовному лидера XVIII века

https://static.news.ru/photo/c566a478-d58b-11ea-8e95-fa163e074e61_660.jpg Памятник гаону Элияху в Вильнюсе Фото: Mmh/CC0/wikimedia.org

В Вильнюсе вандалы осквернили памятник еврейскому духовному лидеру Элияху бен Шломо-Залману (1720-1797), который проживал в литовской столице. Мудреца также называют Виленским Гаоном.

Памятник, находящийся на одной из улиц Старого города, был облит какой-то жидкостью. Предположительно это могла быть кислота, — говорится в сообщении Вильнюсского комиссариата полиции.

Отмечается, что в полицию об инциденте сообщил гид, так как памятник расположен на трассе туристических маршрутов. В настоящее время ведётся следствие.

Виленский (старинная форма названия Вильнюса) Гаон (с иврита — гений) именовался так ещё при жизни. Он считается одним из последних великих талмудистов и основателем собственной школы толкования Талмуда — за мудростью к нему съезжались ученики из многих стран Европы.

Утверждается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является одним из потомков Элияху бен Шломо-Залмана.

Как ранее писал NEWS.ru, неизвестные похитили памятник польскому и советскому военачальнику Константину Рокоссовскому с муниципального кладбища в городе Легница на западе Польши.