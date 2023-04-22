В Латвии заявили о передаче Киеву всех своих ПЗРК Stinger Минобороны Латвии: Рига передаст Киеву все свои ПЗРК Stinger

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что республика передаст Украине все оставшиеся ПЗРК Stinger. Также Рига продолжит обучать на своей территории украинских солдат, отметила она в Twitter.

Сегодня на встрече в Рамштайне я заявила, что Латвия приняла решение передать последнюю партию ПЗРК Stinger Украине. Мы продолжаем также амбициозную программу обучения украинских солдат в Латвии, — подчеркивается в ее сообщении.

Первые системы противовоздушной обороны Stinger Рига отправила Киеву еще в начале февраля 2022 года. Военная помощь Латвии для Украины после начала российской спецоперации вылилась в передачу автоматов Калашникова и тепловизоров, боеприпасов и снаряжения. Позже Киеву из Риги были отправлены четыре вертолета.

Ранее министерство обороны Латвии подтвердило присутствие латвийских военных на Украине. При этом в ведомстве уточнили, что они не участвуют в боевых действиях. Отмечается, что солдаты были направлены на выполнение вспомогательных функций, таких как охрана посольства Латвии на Украине и охрана грузов.