В Латвии завели 23 дела после акции у советского памятника в Риге

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Латвии завели три уголовных и 20 административных дел в отношении людей, которые пришли к памятнику советским воинам в парке Победы в Риге, сообщает LETA со ссылкой на местную полицию. По информации агентства, два уголовных дела возбуждены за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений. Ещё одного из подозреваемых обвиняют в сопротивлении представителю власти.

В связи с событиями 10 мая у советского памятника в Пардаугаве госполиция завела три уголовных дела и 20 дел об административном правонарушении, — говорится в заявлении полиции.

Из двадцати дел об административных правонарушениях девять связаны с нарушением правил организации и проведения собраний, шествий и пикетов. Ещё шесть человек подозревают в использовании в общественном месте запрещённой символики, три административных дела завели на граждан по статьям о мелком хулиганстве, два — по статье о неисполнении законных требований должностного лица или противодействии должностному лицу.

Дела об административном правонарушении были возбуждены в том числе в отношении бывших депутатов Рижской думы Алексея Росликова, Вадима Баранника и депутата Сейма Регины Лочмеле.

Местные жители 9 и 10 мая устраивали памятные акции у мемориала и приносили к нему цветы. Однако позже полиция закрыла доступ к памятнику Освободителям Риги, расположенном в рижском парке Победы, а власти распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные у монумента. Однако в ночь на 11 мая жители столицы вернулись к памятнику и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, а также исполнили песни военных лет. Самих жителей в это время охраняла полиция.

12 мая сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги в рамках приостановки действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.