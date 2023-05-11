В Латвии захотели отказаться от термина «русскоязычные» Эксперты по латышскому языку предложили отказаться от использования термина «русскоязычные»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия экспертов по латышскому языку предложила отказаться от использования термина «русскоязычные». Обозначение решили убрать из публичного пространства. В качестве альтернативы комиссия предложила термины «русофоны» и «русолингвы», сообщает EADaily со ссылкой на местное издание.

Как уточняет издание, эти обозначения есть в «Толковом словаре основных терминов лингвистики». В Латвии «русофоны» считаются лингвистическим меньшинством. Под термином подразумеваются живущие в стране россияне и представители других этносов, которые преимущественно используют в общении между собой русский язык.

По разъяснению экспертов, термин «русолингвы» относится к носителям двух или нескольких языков. При этом данная группа использует русский в качестве ведущего языка.

Ранее сообщалось, что почти 18 тысяч россиян с видом на жительство в Латвии могут принудительно выдворить из страны до 2 декабря этого года, если они не сдадут тест на знание латышского языка. Соответствующий законопроект принял во втором чтении латвийский сейм.

Общественный деятель из Риги назвал эту инициативу «бесчеловечным актом, направленным против выдавливания определенной категории россиян из страны». Эти люди, по его словам, в большинстве своем не являются сторонниками европейского курса Латвии и не согласны с антироссийскими инициативами.