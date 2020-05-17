В Латвии нашли «беглый» дрон

В лесу близ латвийского села Гаркалне был найден дрон, пропавший ещё 2 мая. У 26-килограммового беспилотника размером 5,5 × 3,5 метра во время полёта отключилась система управления, и он улетел в неизвестном направлении. Его искали три частных самолёта, восемь бригад наземного слежения, а нашёл местный житель во время прогулки.
Как сообщили в Агентстве гражданской авиации Латвии, дрон зацепился за кроны деревьев, и для его снятия были привлечены силы и средства государственной пожарно-спасательной службы. Беспилотник передали экспертам агентства гражданской авиации, которые должны изучить записи с его носителей, чтобы выяснить причину неисправности и траекторию его перемещений. Уже известно, что дрон совершил посадку 2 мая в 19:48.
Как писал NEWS.ru, воздушное пространство рижского аэропорта было закрыто из-за беспилотника, который потеряв управление начал бесконтрольно перемещаться. Из-за инцидента с дроном лайнеру авиакомпании SmartLynx Урумчи-Рига уже пришлось сесть в Таллине. Беспилотный летательный аппарат принадлежит компании — производителю дронов UAVFactory. Лететь он может со скоростью 70 километров в час.