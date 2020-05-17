В Латвии нашли «беглый» дрон

https://static.news.ru/photo/2d14d540-983d-11ea-9a05-fa163e074e61_660.jpg Фото: PiloteDronu/facebook.com

В лесу близ латвийского села Гаркалне был найден дрон, пропавший ещё 2 мая. У 26-килограммового беспилотника размером 5,5 × 3,5 метра во время полёта отключилась система управления, и он улетел в неизвестном направлении. Его искали три частных самолёта, восемь бригад наземного слежения, а нашёл местный житель во время прогулки.

Как сообщили в Агентстве гражданской авиации Латвии, дрон зацепился за кроны деревьев, и для его снятия были привлечены силы и средства государственной пожарно-спасательной службы. Беспилотник передали экспертам агентства гражданской авиации, которые должны изучить записи с его носителей, чтобы выяснить причину неисправности и траекторию его перемещений. Уже известно, что дрон совершил посадку 2 мая в 19:48.

Atrasts iepriekÅ¡ bez kontroles lidojoÅ¡ais drons

â¹ Drons atradies meÅ¾a masÄ«vÄ Garkalnes novadÄ

PlaÅ¡Äk: https://t.co/pfR5eaussR pic.twitter.com/gD9bwf9sLM — CivilÄs aviÄcijas aÄ£entÅ«ra (@LV_CAA) May 17, 2020

Как писал NEWS.ru, воздушное пространство рижского аэропорта было закрыто из-за беспилотника, который потеряв управление начал бесконтрольно перемещаться. Из-за инцидента с дроном лайнеру авиакомпании SmartLynx Урумчи-Рига уже пришлось сесть в Таллине. Беспилотный летательный аппарат принадлежит компании — производителю дронов UAVFactory. Лететь он может со скоростью 70 километров в час.