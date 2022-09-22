В Кракове украинец разнес муниципальную квартиру после акта о выселении

Фото: Michal Chwieduk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Кракове украинский беженец разнес муниципальную квартиру после акта о выселении, выкинув с балкона почти всю бытовую технику и ванну, сообщил EADaily. По данным издания, жилье было предоставлено в бесплатное пользование временно. Изначально жилой комплекс предназначался для польских семей с детьми в рамках государственной программы. По словам местной жительницы Эльжбеты Сидор, украинец действовал вместе со своими соотечественниками, а перед разгромом они устроили митинг.

Это новые квартиры для семей с детьми, которые обставлены новой техникой и мебелью. Вчера ночью в благодарность за помощь украинцы разгромили квартиру, выдрали батареи, а отопление в Кракове уже включили, поэтому затопили все стояки, — рассказала женщина.

Она добавила, что поляков, которые писали о проблемах польских семей с детьми, оставшихся без крова, заклеймили «русинскими троллями».

Малопольская полиция сообщила, что украинец задержан, однако жители Кракова опасаются, что дебошира депортируют на Украину, а не посадят в польскую тюрьму.

Жительница Британии Клара Магуайр ранее заявила, что никогда больше не будет участвовать в государственной программе по приему беженцев. Горьким для нее оказался опыт приема украинских беженцев, который она назвала «катастрофой».