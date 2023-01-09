В Киеве сообщили об аварийных отключениях света из-за похолодания Директор YASNO ДТЭК Коваленко: аварийные отключения света в Киеве происходят из-за холодов

Фото: Социальные сети

В Киеве аварийные отключения света происходят по причине наступления холодной погоды. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) генеральный директор украинской энергетической компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. По его словам, потребление электричества выросло из-за снижения температуры, при этом генерация и сети не могут работать без ограничений.

И вот сейчас именно то время, когда у нас на страну есть существенный дефицит генерации. Каждая область получает значительные ограничения, экономят все, — сообщил Коваленко.

В конце 2022 года Коваленко сообщал о том, что Киев вернулся к стабилизационным отключениям. По словам главы компании, в столице Украины наблюдается самая сложная ситуация с энергоснабжением, поскольку там из строя выведено 60% трансформаторов.

В начале января 2023 года национальная энергетическая компании «Укрэнерго» сообщила, что в энергосистеме страны нарастает дефицит мощности из-за холодной погоды. Украинцев предупредили, что в случае превышения введенных лимитов энергопотребления возможны аварийные отключения.