Энергетики Киева рассказали, как обстоит ситуация со светом в городе Энергетики Киева сообщили о наихудшей ситуации с электроэнергией по стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация со светом в Киеве самая сложная по Украине, из строя выведены 60% трансформаторов, сообщил гендиректор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. На своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) он написал, что город не может получить мощность от энергосистемы страны.

Никаких изменений к лучшему. Ситуация с поставками в Киеве сегодня самая жесткая в стране <...>. Ключевая проблема в Киеве сейчас не генерация, а сети. Ну не работает сеть, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно поставлять электричество там, где вместо оборудования – ноль, — написал Коваленко.

Утром 19 декабря очевидцы сообщили о взрывах в Киеве. Местные жители рассказали, что в столице Украины два раза за час звучала воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе города. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко следом сообщил, что в Киеве около 1,1 млн жителей остались без света. По его словам, оборудование работает менее чем на 50% обычной мощности.

Российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине после атаки на Крымский мост. Глава государства Владимир Путин также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.