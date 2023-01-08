На Украине заявили о росте дефицита мощности в энергосистеме «Укрэнерго»: в энергосистеме Украины растет дефицит мощности из-за холодов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В энергосистеме Украины нарастает дефицит мощности из-за холодной погоды, сообщила ​​национальная энергетическая компании «Укрэнерго» в своем Telegram-канале. Украинцев предупредили, что в случае превышения введенных лимитов энергопотребления возможны аварийные отключения.

Устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и уровня ее дефицита в энергосистеме <...> Для обеспечения баланса производство-потребление до областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных отключений, — говорится в сообщении.

В компании призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию, включая энергоемкие приборы поочередно. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему снизить необходимость ограничивать ее потребление, пояснили в организации.

Ранее в «Укрэнерго» предупредили, что энергосистема страны в ее нынешнем состоянии не сможет покрыть потребление электроэнергии населением в условиях холодов. 1 января глава правления компании Владимир Кудрицкий заявил, что повреждения энергетической инфраструктуры на Украине достигли беспрецедентного уровня. На восстановление энергосистемы уйдут месяцы, если не годы.