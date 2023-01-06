«Укрэнерго»: энергосистема страны не покроет потребности граждан в холода

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

г. Киев

Украинская энергетическая система не сможет покрыть потребление электроэнергии, которое возрастает по мере приближения холодов, сообщили представители компании «Укрэнерго». Наступление морозов в стране ожидается уже в ближайшее время. Как подчеркнули в компании, потребление электроэнергии на Украине растет на фоне снижения температуры.

Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждений, — заявили в «Укрэнерго».

В компании уточнили, что для ряда областей были определены лимиты в потреблении электроэнергии, которые вынужденно превышаются. В связи с этим 5 января на территории многих регионов Украины вводились аварийные отключения. В «Укрэнерго» призвали граждан экономно использовать электроприборы.

Во второй половине декабря национальная энергетическая компания утверждала, что энергосистема Украины испытывает существенный дефицит мощности. Сохраняются ограничения в системе передачи электроэнергии, в связи с чем до всех регионов доведены лимиты потребления, при превышении которых применяются аварийные ограничения.

Ранее американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором запечатлена оставшаяся без света Украина. На фото видно, что страна остается практически в полной темноте, при этом вокруг нее — яркие пятна от света в городах соседних стран.