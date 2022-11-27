В Киеве сообщили о восстановлении подачи воды и электричества Военная администрация Киева сообщила о восстановлении подачи воды и электричества

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве и Киевской области практически полностью возобновлена подача воды и электричества, сообщила военная администрация региона в Telegram. Кроме того, была восстановлена сотовая связь. Представители администрации подчеркнули, что ремонтные работы находятся в финальной стадии.

В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь. Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии. <...> В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь — все работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

При этом жителей предупредили, что локальные аварийные ситуации могут продолжаться до сих пор. Помимо этого, из-за нагрузки на сеть возможны плановые отключения электричества.

Ранее Минэнерго Украины сообщало, что большая часть электростанций республики приостановила работу. Уточнялось, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены после массированного ракетного обстрела украинской территории.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности международной организации заявил, что Россия обстреливает объекты инфраструктуры Украины в ответ на поставки в страну западного оружия и призывы Киева одержать военную победу над Москвой. По словам Небензи, своими действиями Россия пытается привести ситуацию за стол переговоров.