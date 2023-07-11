В Киеве снова заблокировали корпуса Киево-Печерской лавры СПЖ: Правоохранительные органы снова блокируют корпуса Киево-Печерской лавры

Фото: t.me/kievlavra

Полицейские и силовики снова блокируют корпуса Киево-Печерской лавры, сообщили Telegram-канал Союза православных журналистов (СПЖ). По информации канала, вооруженные сотрудники правоохранительных органов стоят возле двух гостиничных корпусов монастыря, в частности, оцепили корпус № 58 Кроме того, они не пускают на территорию обители ни монахов, ни прихожан, также на территории лавры опечатали церковные лавки. Тем не менее, прихожане собираются возле оцепленного 58 корпуса.

В Киево-Печерской лавре вновь красные береты (войска специального назначения — NEWS.ru) блокируют корпуса. Также на территории большое количество полиции, — говорится в сообщении СПЖ.

Как отмечает канал, несмотря на оцепления, некоторые люди беспрепятственно проходят через кордоны полиции. Правоохранители объясняют, что это сотрудники «спецслужб».

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе власти Украины захватили несколько корпусов монастыря на территории Киево-Печерской лавры, которые принадлежат Украинской православной церкви (УПЦ). Защитник интересов УПЦ, адвокат Никита Чекман опубликовал видео и фотографии, на которых видно, как украинские полицейские оцепили территорию и никого не пускают. Кроме того, представитель УПЦ на видео призывал прихожан собраться у лавры. Позже Чекман добавил, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при помощи полиции сорвали замки и смогли попасть в 70-й корпус монастыря, не имея на то права.