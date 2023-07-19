В Киеве рассказали, когда Украина получит истребители F-16 Резников: Украина получит истребители F-16 по завершении обучения пилотов ВСУ

Фото: dvidshub.net

Истребитель F-16

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит истребители F-16 после того, как пилоты пройдут обучение и будет подготовлена соответствующая инфраструктура для самолетов. По его словам, которые приводит «Страна.ua», тренировки первой группы летчиков, техников и инженеров начнутся в августе.

Думаю, что в августе начнется обучение первой группы наших пилотов, техников и инженеров в одной из 11 стран, [подписавших меморандум в Вильнюсе]. <...> Мы оценим возможность наших аэродромов, где они (F-16. — NEWS.ru) будут использованы, и сделаем для них инфраструктуру. Там она чуть другая: укрытие, заправки, обеспечение и так далее, — заявил Резников.

Он отметил, что обустройство инфраструктуры займет «немного времени». По оптимистичным прогнозам, «это произойдет в следующем году», резюмировал Резников.

Ранее американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что украинская армия не может вести успешное контрнаступление без артиллерийских систем и поддержки с воздуха. Американская администрация слишком затянула с поставками F-16 на Украину, добавил он.

Cоветник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан ранее сообщил, что глава Белого дома дал «зеленый свет» обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 в европейских странах. Он добавил, что Вашингтон предоставит все необходимое для тренировок.