В Киеве рассказали, как Меркель «развела» Украину

В вопросе поддержки проекта «Северный поток — 2» канцлер Германии Ангела Меркель обеспечила интересы своей страны и «развела» при этом Украину. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Наш» украинский экономист Юрий Атаманюк.

Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию, — заявил экономист.

Как полагает Атаманюк, теперь от Германии, как основного газового хаба, будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности.

В свою очередь, Украине достались ряд траншей с высокими процентами, отток рабочей силы и рухнувшая промышленность. Экономист подчеркнул, что Меркель является, безусловно, патриотом, но исключительно немецкого народа.

При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <...> по классике вот полностью, — сказал Атаманюк.

Канцлер Германии посетит 20 августа Москву, а Киев — 22 августа.

Ранее украинский политический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским «с ультиматумами» от российского лидера Владимира Путина.