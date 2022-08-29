В Киеве призвали не плодить слухи о наступлении ВСУ в Херсонской области В Киеве призвали не плодить слухи о наступлении в Херсонской области

Фото: МО Украины

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал не распространять слухи о наступлении ВСУ на севере Херсонской области, о чем написал в своем Telegram-канале. По его словам, если наступление действительно произойдет, об этом сообщит Минобороны страны.

Пользуясь случаем, еще раз напоминаю всем политикам, экспертам и лидерам общественного мнения о важности не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций до официальных заявлений представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины. Еще раз главное – до официальных заявлений не надо давать суперсенсационные заявления, — заявил Подоляк.

Также он призвал украинских журналистов тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров по теме военного конфликта, дабы не распространять ложную или стратегически важную информацию.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также опроверг информацию о начале наступления ВСУ на юге Украины. Он назвал «вбросом» слухи об атаке украинских войск и сравнил их с предыдущими «виртуальными атаками» Крымского моста. Аксенов отметил, что «киевские диванные войска» уже не в первый раз проводят подобные действия.