Аксенов назвал фейком заявления ВСУ о наступлении на южном направлении

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале опроверг информацию о начале наступления ВСУ на юге Украины. Он назвал «вбросом» слухи об атаке украинских войск и сравнил их с предыдущими «виртуальными атаками» Крымского моста. Аксенов отметил, что «киевские диванные войска» уже не в первый раз проводят подобные действия.

Украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях. Но западным хозяевам надо демонстрировать активность, поэтому шайка наркоманов и преступников занимается тем, что у нее получается лучше всего: имитациями и изготовлением информационных подделок, — написал Аксенов.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru также выразил уверенность, что информация о начале наступления ВСУ является фейком. Таким образом, по словам эксперта, украинская сторона стремится сорвать визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Американская газета The New York Times ранее опубликовала статью, в которой указывается, что возможное наступление украинской армии будет очень рискованным. Авторы материала указывают на ухудшение погодных условий ввиду наступающей осени, а также на снижение поддержки Киева со стороны западных стран из-за нехватки энергии и растущих цен.