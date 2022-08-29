«Срывают визит МАГАТЭ»: эксперт развеял фейк о начавшемся наступлении ВСУ Эксперт Дандыкин назвал фейком информацию о начале наступлении ВСУ

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Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru сообщил, что информация о начале наступления ВСУ является фейком. Таким образом, по словам эксперта, украинская сторона стремится сорвать визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Очевидно, дело в предстоящем визите делегации МАГАТЭ на запорожскую АЭС. И Украина сейчас будет делать все, чтобы сорвать этот визит. Так что активизация обстрелов Новой Каховки тоже из числа данных усилий. Потому что Киев в данный момент не может развить никакой наступательной операции, от слова совсем. Тем более что ВС РФ сейчас сами наступают под Запорожьем и Харьковом. И Киеву на фоне данных событий остается только прибегать к своей тактике террора и попробовать запугать европейскую делегацию. В общем будут пытаться всеми силами навести панику и несомненно будут продолжать совершать провокации, — заявил Дандыкин.

Ранее стало известно, что специальная миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Группа экспертов займется оценкой ущерба от обстрелов, проверит системы безопасности станции и состояние персонала.

Американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой указывается, что возможное наступление украинской армии будет очень рискованным. Авторы материала указывают на ухудшение погодных условий ввиду наступающей осени, а также на снижение поддержки Киева со стороны западных стран из-за нехватки энергии и растущих цен.