В Киеве призвали к «перезагрузке» власти Соскин призвал Зеленского уйти в отставку

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украине необходима «перезагрузка» власти, президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, нынешний лидер страны не может обеспечить ей победу в военном конфликте и дальнейшую помощь Запада, а также членство в НАТО.

Ситуация висит на волоске. Что может сделать Зеленский, слуги народа и Верховный совет? Ничего. Нужно делать перезагрузку, — сказал Соскин.

К списку провалов главы государства он добавил ситуацию с зерновой сделкой и то, что Украина погрязла в долгах перед другими странами. Соскин подчеркнул, что Зеленский и его команда должны как можно скорее уйти в отставку, «пока еще не поздно».

Он добавил, что в ближайшее время поддержка Киева со стороны Вашингтона может прекратиться. Соскин напомнил, что с 1 октябре в США начинается новый финансовый год. По его мнению, если в нем и заложены какие-то средства для помощи Украине, то совсем незначительные.

Накануне аналогичным образом высказался генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Он заявил, что избрание Зеленского на пост президента было «колоссальной ошибкой», которая обернулась для Украины огромными людскими потерями и разрушением многих городов. По мнению генерала, украинцы должны потребовать смены власти в стране.