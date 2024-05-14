В Киеве признали критическую ситуацию для ВСУ под Харьковом Буданов: в Харьковской области для ВСУ складывается критическая обстановка

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области становится сложной, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в беседе с The New York Times. По его словам, для укрепления обороны Киев пытается переправить туда подразделения с других участков фронта, но сделать это трудно из-за нехватки солдат.

Ситуация [в Харьковской области] на грани... Каждый час она приближается к критической, — сказал он.

Буданов пояснил, что силы ВСУ концентрируются либо в Харьковской области, либо в Часовом Яре в ДНР, в окрестностях которого идут ожесточенные бои. По его словам, у украинской армии больше нет никого в резерве.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что из-за массового бегства военнослужащих ВСУ из зоны активных боевых действий в Харьковской области объявлен план-перехват. По его словам, в регионе на основных дорогах установили усиленные мобильные блокпосты.

До этого стало известно, что командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» Вооруженных сил Украины бригадного генерала Юрия Галушкина сняли с должности. Его место занял Михаил Драпатый. СМИ объясняют кадровые перестановки успехами ВС России на Харьковском направлении.