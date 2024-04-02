В Киеве объяснили, зачем Залужного и Данилова высылают из страны Подоляк: Залужного назначают дипломатом, чтобы избежать спекуляций

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

Киев отправляет бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова на дипломатическую службу, чтобы не возникало спекуляций вокруг их дальнейшей деятельности после увольнения, заявил в эфире телеканала «Рада» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он пояснил, что договоренности на этот счет были заключены заранее.

Главнокомандующий и секретарь СНБО — это большие должности. Чтобы убрать эту лишнюю спекулятивность. Со странами предварительно обсуждалось, что они идут в этом направлении, — сказал он.

Ранее отставной генерал Сергей Кривонос предположил, что Зеленский заставил бывшего главкома молчать о реальных причинах его увольнения. По его словам, глава государства никогда не признает своего предвзятого отношения к экс-командующему, но явно оказывал на него давление.

До этого нынешний главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что Зеленский отправил в отставку экс-главнокомандующего Вооруженными силами, потому что у него были веские причины. В военном ведомстве планируются кадровые перестановки на всех уровнях, при этом приказы президента не обсуждаются, а выполняются, подчеркнул он. В будущем будет обновлен состав Генштаба и других органов военного управления, подтвердил Сырский.