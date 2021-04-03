В Киеве обвинили Россию в «монополизации» русского языка

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Россия не имеет права монополизировать русский язык, Украине нужно заявить о существовании «украинского русского языка». Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык, — заявила Мендель в эфире телеканала «Дом».

По её мнению, тема языка на Украине часто приводит к политическим спекуляциям и вносит раскол в общество. При этом Мендель подчеркнула, что украинский язык в стране должен быть защищён.