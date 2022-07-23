В Киеве назвали сроки вывоза зерна с Украины Замминистра инфраструктуры Украины назвал сроки вывоза зерна из украинских портов

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Первое судно с украинским зерном на борту может отправиться через четыре дня, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. По его словам, которые приводит Forbes, в течение двух недель все три порта, которые были заблокированы с весны этого года, начнут работать. Васьков подчеркнул, что для полноценной загрузки портовых терминалов и последующего экспорта зерновых культур Киев должен получить необходимое количество судов. Он отметил, что это произойдет тогда, когда судовладельцы увидят, что проход по коридору абсолютно безопасен.

Мы считаем, что в течение двух недель все три порта заработают. А первые отправки судов состоятся в течение четырех дней. Когда судовладельцы и страховщики увидят, что коридор работает и работает безопасно, мы получим необходимое количество судов, чтобы полноценно загрузить портовые терминалы для экспорта зерновых и других продуктов, — заявил Васьков.

Политик добавил, что следующим шагом станет создание четырехстороннего центра. Васьков считает, что после этого можно будет открыть первый порт, а после еще два. Киев готов отправить людей для реализации данной инициативы уже сегодня, резюмировал чиновник.

Россия и Украина 22 июля подписали «продуктовую сделку» с ООН и Турцией в Стамбуле. Она предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Также в ходе переговоров было принято решение о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы.