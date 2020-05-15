В Киеве коронавирусом заразились более 80 воспитанниц дома-интерната

https://static.news.ru/photo/7337e718-96af-11ea-a8cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

Коронавирус выявлен более чем у 80 воспитанниц Дарницкого дома-интерната для девочек в столице Украины.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, сначала в учреждении коронавирус был выявлен у одной из работниц. После этого было решено провести тестирование всех воспитанниц и персонала, передаёт NV.

В Киеве новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека, — сказал Кличко во время экстренного онлайн-брифинга.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать гранату в супермаркете в Киеве. Возбуждено уголовное дело.