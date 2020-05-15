В Киеве коронавирусом заразились более 80 воспитанниц дома-интерната

Коронавирус выявлен более чем у 80 воспитанниц Дарницкого дома-интерната для девочек в столице Украины.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, сначала в учреждении коронавирус был выявлен у одной из работниц. После этого было решено провести тестирование всех воспитанниц и персонала,
В Киеве новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека, — сказал Кличко во время экстренного онлайн-брифинга.
Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать гранату в супермаркете в Киеве. Возбуждено уголовное дело.
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