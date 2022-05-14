Американские сенаторы встретились с Зеленским в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с делегацией Конгресса США, которую возглавлял лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, сообщает CNN. Глава государства назвал визит американской делегации сильным сигналом поддержки Украины со стороны Конгресса и американского народа.

Спасибо вам за ваше лидерство, помогающее нам в борьбе не только за нашу страну, но и за демократические ценности и свободы. Мы действительно ценим это, — сказал президент Украины.

В состав делегации также вошли сенатор Сьюзан Коллинз из штата Мэн, сенатор Джон Баррассо из Вайоминга и сенатор Джон Корнин из Техаса.

Визит американской делегации на Украину стал не первым с начала военной операции России. Две недели назад спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси приехала с делегацией Конгресса в Киев. Зеленский обсудил с Пелоси военные поставки, финансовую помощь и санкции. По итогам своего визита спикер Палаты представителей сообщила, что законодатели США работают над запросом главы американского государства Джо Байдена о выделении дополнительных средств на оказание помощи Украине.

Первая леди США Джилл Байден встретилась в прошлые выходные с супругой украинского президента Еленой Зеленской в Ужгороде на границе со Словакией. Встреча прошла в школе, которая теперь служит временным жильём для перемещённых граждан. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин встретились с Зеленским в Киеве в прошлом месяце.