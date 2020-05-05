В Италии за сутки коронавирусом заразились 1075 человек

https://static.news.ru/photo/8bebe2c4-8ef2-11ea-907c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Показатель суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом в Италии продолжает снижаться и 5 мая составил 1075 по сравнению с 1221 днём ранее. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты страны.

По данным ведомства, общее число инфицированных с начала пандемии в стране достигло 213 013. При этом от вызываемого коронавирусом заболевания за последние сутки умерли 236 человек, что выше показателя днём ранее, когда было зафиксировано 195 смертей. Общее число летальных исходов в стране достигло 29 315, уточняет ТАСС.

Количество излечившихся составило за последние сутки 2352 и достигло 85 231. При этом число болеющих сократилось до 98 467. Более 80 тысяч пациентов лечатся в домашних условиях в изоляции.

Как писал NEWS.ru, китайские исследователи проанализировали распространение коронавируса в Италии и сравнили его с аналогичными процессами в провинции Хунань в КНР. Они призвали власти Италии отказаться от ослабления карантина.

ВОЗ 11 марта 2020 года объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.