В Италии введут жёсткий карантин на Пасху

https://static.news.ru/photo/62326c74-8333-11eb-8e2e-96000091f725_660.jpg Фото: Riccardo Giordano / Ipa/Global Look Press

В Италии в период празднования католической Пасхи (3-5 апреля) буде действовать жёсткий общенациональный карантин. Соответствующий декрет принял Совет министров.

В документе отмечается, что цветовое разделение регионов страны на категории в зависимости от эпидемиологической ситуации действует с ноября 2020 года. В пасхальные выходные будут действовать ограничения, предусмотренные правилами «красной зоны».

Это означает, что на указанный период будут закрыты музеи, большинство магазинов, а заведения общепита будут работать только на вынос или с доставкой заказов на дом. Кроме того, будет запрещено передвижение без особой необходимости как между населёнными пунктами, так и внутри них.

Усилить ограничения властям порекомендовали специалисты научно-технического комитета при правительстве Италии. Свою инициативу они объяснили тем, что в стране растёт число заражений новыми штаммами коронавируса, а также отметили, что рост числа заболевших увеличивает нагрузку на отделения интенсивной терапии, сообщает РИА Новости.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, за время пандемии в Италии выявлено более 3,1 млн случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 101,1 тысяча человек.

Ранее NEWS.ru писал, что глава итальянского минздрава Роберто Сперанца допустил возможность вакцинации граждан страны российским препаратом «Спутник V». Он отметил, что возможно и производство вакцины, если она получит одобрение европейсского и местного регуляторов.