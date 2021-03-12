В Италии введут жёсткий карантин на Пасху

В Италии в период празднования католической Пасхи (3-5 апреля) буде действовать жёсткий общенациональный карантин. Соответствующий декрет принял Совет министров.
В документе отмечается, что цветовое разделение регионов страны на категории в зависимости от эпидемиологической ситуации действует с ноября 2020 года. В пасхальные выходные будут действовать ограничения, предусмотренные правилами «красной зоны».
Это означает, что на указанный период будут закрыты музеи, большинство магазинов, а заведения общепита будут работать только на вынос или с доставкой заказов на дом. Кроме того, будет запрещено передвижение без особой необходимости как между населёнными пунктами, так и внутри них.
Усилить ограничения властям порекомендовали специалисты научно-технического комитета при правительстве Италии. Свою инициативу они объяснили тем, что в стране растёт число заражений новыми штаммами коронавируса, а также отметили, что рост числа заболевших увеличивает нагрузку на отделения интенсивной терапии,
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, за время пандемии в Италии выявлено более 3,1 млн случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 101,1 тысяча человек.
Ранее NEWS.ru писал, что глава итальянского минздрава Роберто Сперанца допустил возможность вакцинации граждан страны российским препаратом «Спутник V». Он отметил, что возможно и производство вакцины, если она получит одобрение европейсского и местного регуляторов.