В Италии рассказали об устроенной Россией «ловушке для евро» Il Giornale: евро попал в ловушку из-за санкций против России

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Евро может сильно пострадать в нынешней мкроэкономической ситуаии из-за ужесточения денежной политики США и зависимости Европы от импорта энергоносителей из России. Об этом предупредил автор проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale Андреа Мураторе.

В материале говорится, что в настоящее время Вашингтон перекладывает издержки высокой инфляциина остальной мир, пользуясь тем, что Евросоюз присоединился к антироссийским санкциям, взяв на себя при этом финансовые риски.

В результате в Европе высокая инфляция присоединилась к экономическому застою в момент, когда Европейский центральный банк оказался в затруднительном положении и «мяч в игре» перешел к Федеральной резервной системе США.

Таким образом, евро оказался в ловушке: он вынужден терпеть инфляцию из-за ужесточения денежной политики Вашингтона. <...> Он ослаб как валюта для международной торговли, потому что Россия больше не использует его в качестве альтернативы зеленой банкноте; он обесценивается на этапе, когда падение курса валюты <...> делает импорт, особенно из России, более дорогостоящим, — отметил Мураторе.

За полтора месяца рубль укрепился в отношении евро на 46,76%, Свои позиции укрепил и доллар. в результате чего евро, по мнению автора материала, оказался на втором плане и ослабил экономику ЕС. Свой вклад в ослабление валюты вносит и неуверенность по поводу поставок энергоносителей. В результате европейские санкции в первую очередь оказывают эффект на тех, кто их ввёл.

В результате Европа фактически оказалась в замкнутом круге, где с одной стороны наблюдается зависимость от России, выставляющей всё больший счёт. а с другой, существование чрезмерной власти доллара, ослабляющего евро.

И из этого замкнутого круга трудно выйти, — заключил Мураторе.

Ранее сообщалось, что курс евро на МосБирже опустился до значений марта 2020 года и составил 74 рубля. Укрепление рубля произошло на фоне заявления Центробанка о снижении ключевой ставки до 14%. Решение принято в связи с замедлением текущих темпов роста цен за счёт укрепления российской валюты и снижения потребительской активности. ЦБ прогнозирует ключевую ставку в 2022 году в пределах 12,5–14%.